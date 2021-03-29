Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от COVID

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагает покупать вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в обмен на нефть. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Он сообщил также, что Венесуэла может получить вакцину от COVID несколькими способами. Первый из них, это закупка препаратов за счет денег, «похищенных» у страны. Второй путь, – это закупать вакцины в обмен на нефть. И третий способ, - получить препараты по международной программе COVAX, которая предполагает закупку и распределение вакцин и необходимых препаратов между беднейшими странами мира.

«Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин», - сообщил президент.

Ранее об отсутствии серьезных осложнений у добровольцев из Венесуэлы, которые приняли участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил руководитель по исследованиями вакцины в стране Гарсия Пиньера.

6 марта президент Венесуэлы Ниеолас Мадуро сделал прививку от COVID российским препаратом «Спутник V». Политик также заявлял, что российская вакцина является самой надежной и безопасной в мире, поскольку демонстрирует высокий уровень защиты организма к новой инфекции.

