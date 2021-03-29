Минтруд озвучил средний размер пенсии в России

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составляет 15 744 руб., передает ТАСС, ссылаясь на замглавы Минтруда Ольгу Баталину. По данным пятилетней давности, на 1 января 2016 года, средняя пенсия составила 12 673 руб.

«По состоянию на 1 января 2021 г. средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 тысяч 673 руб.», - сообщила чиновница. При этом пенсия в России не должна быть меньше, чем официальный прожиточный минимум пожилого человека. В случае, если выплата ниже данного показателя, пенсионеру выплачивается социальная доплата, которую в текущем году получают 6,2 млн россиян.

Ранее сообщалось, что 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4% более 3,9 млн человек. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.

Социальная пенсия назначается россиянам с инвалидностью, по потере кормильца, а также в случае недостатка трудового стажа для назначения страховой пенсии.

