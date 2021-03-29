Наступает время российских IPO

Массовый приход частных инвесторов на рынок акций — явление мировое. И оно не создает избыточные риски, а стабилизирует рынок. Частники реже продают активы, чем профессиональные спекулянты. А это позволяет вернуть рынку инвестиционную функцию.

«Мы видим, что роль биржи расширяется. Она перестает быть только местом для листинга. Появляется вторая ключевая функция — создание ликвидности. И мы считаем, что появление дополнительной ликвидности точно способствует снижению издержек для клиентов и увеличению возможности торговли. Американские бумаги торгуются в 60 разных пулах ликвидности. Не только в Америке, во всем мире. Поэтому мы можем считать себя 61-м пулом ликвидности, где торгуются американские бумаги. Причем, если посмотреть на временную зону начиная с десяти часов утра, наверное, мы сейчас в мире один из самых ликвидных пулов ликвидности. И это создает дополнительные возможности для развития российского рынка. Появилась возможность привлекать международных инвесторов в Россию, для того чтобы торговать международными активами... Мы, запустив модель торговли иностранными бумагами, достаточно быстро поняли, что создание локальной ликвидности по международным активам — это утопия. И, соответственно, нужен мостик, где биржа предоставляет клиентам модель Best Execution. Если цена на американские бумаги лучше в России, сделка осуществляется внутри Санкт-Петербургской биржа. Если цена на международном рынке лучше, то мы, как центральный контрагент, делаем сделку на международном рынке и дальше цену транслируем клиенту», – говорит глава Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС Роман Горюнов.

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