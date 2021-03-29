Названы самые высокооплачиваемые профессии на лето

На предстоящее лето количество вакансий в сфере АПК выросло на 35%, сообщает «Российская газета», ссылаясь на Россельхозбанк. При этом в топ-3 самых востребованных профессий на период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы. Уточняется, что таким «сезонным» работникам предприятия и совхозы готовы платить до 250 тыс. руб. в месяц.

Перед посевной количество предложений в сфере АПК на платформе по поиску персонала «Свое Фермерство» превышает 6,6 тысячи вакансий, пишет газета. Наибольший спрос на трактористов: при этом в 70% случаев хозяйства готовы нанять кандидатов без опыта работы.

«Трактористам обещают самые высокие зарплаты среди сезонных работников. Так, в селе Хворостянка Самарской области можно получить до 250 тысяч рублей в месяц», - пишет издание.

На втором месте по популярности находится профессия агронома, которым хозяйства готовы платить до 150 тысяч в месяц, а в 60% случаев опыт не имеет значения. Замыкает тройку самых востребованных профессий на предстоящий посевной сезон - овощевод. Таким сотрудникам предлагается зарплата в 35 тыс. руб., при этом большинство работодателей готовы принять в штат работников без опыта работы.

