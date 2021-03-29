Нефть откатилась от максимумов

В минувшие выходные контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал, удалось снять с мели. И хотя движение по каналу еще не восстановлено, уже понятно, что мирового торгового коллапса — в том числе на рынке нефти — удастся избежать. На этом фоне цены на сырье, завершившие пятницу на высокой ноте, в понедельник довольно активно идут вниз.

В пятницу майские фьючерсы на Brent подскочили на 3,79% — до 64,3 доллара за баррель, а тогда как сорт WTI подорожал на 3,96% — до 60,88 доллара за баррель. Утром в понедельник 29 марта майские фьючерсы на WTI уже упали на 1,85%, до 59,84 доллара за баррель, а фьючерсы на Brent с поставкой в мае снизились на 1,70%, до 63,47 доллара.

Участники рынка, однако, полагают, что как минимум в ближайшее время на фоне неопределенности в отношении возобновления движения по Суэцкому каналу цены на сырье будут испытывать довольно сильную волатильность. Негатива ценам добавляют вновь растущие опасения по поводу не лучших перспектив европейской экономики, что может оказать давление на нефтяной спрос.

К 10.00 майский фьючерс на Brent торговался на уровне 63,10 доллара (-2,08%), WTI на май по 59,45 (-2,5%), отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Котировки начали падать ещё ночью, после сообщения о снятии сухогруза канале с мели. В течение нескольких часов движение по каналу может быть восстановлено, считает Лютик, поэтому цены и снижаются — временное прекращение транспортировки грузов по Суэцу стала просто фактором поддержки переоцененных котировок.

По мнению аналитика, цены, приближающиеся к 70 долларов за баррель на фоне третьей волны пандемии и слабого восстановления спроса, явно превышают обоснованный уровень. Поэтому, уверен он, в ближайшее время цены на сырье сбалансируются с учетом глобальной повестки. Вполне возможно, что они снизятся еще больше, и баррель марки Brent будет торговаться около 60 долларов. Впрочем, оговаривается Лютик, всё это в том случае, если не поступит сообщений о новых сложностях с восстановлением судоходства по Суэцкому каналу.

В остальном котировки будут оставаться под давлением низкого спроса, данных о росте коммерческих запасов сырья и информации об увеличении количества работающих буровых в США (будут опубликованы в среду), уверен эксперт. Число буровых после февральской снежной бури и остановки производств в штате Техас стабильно растёт, коммерческие запасы увеличиваются уже пять недель подряд.

Перекрытие Суэцкого канала не привело к серьезным потрясениям на рынке нефти потому, что у всех стран годом ранее были накоплены огромные запасы, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но спекулянты всё же отыграли блокировку канала ростом нефтяных фьючерсов. Что касается самой по себе новости о разблокировке, то она позитивна, считает Антонов. Но возобновление движения по каналу давит на котировки, поэтому они и пошли вниз. Кроме того, немаловажный фактор состоит в том, что сегодня в целом инвестиционный фон негативен — падает всё. И это тоже давит на котировки нефти.

Прогнозировать дальнейшую динамику нефтяных цен целесообразно после решения ОПЕК+ по квотам добычи в мае, полагает аналитик. Базовым вариантом является сохранение квот на нынешнем уровне, но уверенности в том, что именно такое решение будет принято, нет. Наращивание добычи картелем и отказ Саудовской Аравии от добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в день способно уронить котировки в район 55 долларов за баррель. При сохранении же квот на нынешнем уровне и спокойной ситуации на остальных рынках можно ждать возращения нефти в район 65 долларов.

Что же касается дальнейшего роста нефтяных цен, то он возможен только после улучшения ситуации с заболеваемостью в Европе и снятию коронавирусных ограничений, Алексей Антонов. Именно снижение потребления топлива (прежде всего авиацией) в Старом Свете сейчас является для нефти главным негативным фактором. Стоит также иметь в виду, что в последние дни на нефтяной рынок вернулись активные спекулянты, поэтому волатильность торгов будет очень высокой: на все события нефть будет реагировать волнообразно.

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