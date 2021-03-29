Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

В Суэцком канале в настоящее время продолжаются работы по разблокированию движения судов, контейнеровоз Ever Given, который перекрыл водную артерию, снят с мели, сообщает поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping.

«Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)», - говорится в сообщении компании в Twitter.

Назвать точное время открытия канала для движения пока не представляется возможным, в настоящее время прохода по каналу ожидают более 450 различных судов, сообщает агентство Bloomberg. Спасателям удалось освободить севшее на мель судно лишь после того, как со дна канала было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель 23 марта при проходе по Суэцкому каналу из Китая в Нидерланды. Неприятность случилась с судном на 151-м километре канала, движение по нему было полностью заблокировано. В компании, которая занималась снятием с мели судна, сначала заявили, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы сдвинуть контейнеровоз. Позже прозвучала информация о двух-трех неделях, необходимых для выполнения работ.

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