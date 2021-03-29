Почему на самом деле падает рубль и есть ли шансы на отскок

Несмотря на высокие цены на нефть, российская валюта не находит интереса у участников рынка. Почему так происходит?

Формально, основная причина — это угроза санкций. Поэтому даже спекулянты сокращают свои позиции в рублевых активах. Но это формально.

Однако, если смотреть на ситуацию шире, то становится ясно, что практически все основные валюты emerging markets по разным причинам начали синхронно слабеть примерно в одно время — в середине или второй половине марта.

Финансовый рынок устроен таким образом, что спрос обычно распределяется по классам активов, и когда речь заходит о emerging markets, то укрепляются и слабеют они почти всегда вместе.

Например, решение президента Турции Эрдогана второй раз за четыре месяца сменить главу центробанка резко подкосило лиру, но по касательной задело и рубль, и бразильский реал, и другие. Точно также возможные санкции к России наносят удар по рублю, но цепляют и других.

В фонды, ориентированные на развивающиеся рынки, изначально заложена стратегия распределения капитала по странам, и если деньги из этих фондов уходят, или они просто сокращают вложения, то сразу по всем валютам данного класса.

Это первое и самое главное. В целом же, валюты emerging markets стали менее интересны по мере роста ставок на долговом рынке развитых рынков, и в первую очередь в США. Это традиционная история, когда доходность в крепкой валюте возрастает, аппетит спекулянтов и инвесторов к вложениям в emerging markets снижается.

Можно легко заметить, как только доходности десятилетних трежерис преодолели отметку в 1,5%, валюты emerging markets сразу же перешли к падению, а сообщения про санкции и смену главы ЦБ в Турции лишь дополнили общую картину.

На примере России можно сказать, и мы об этом писали еще в начале года, что вложения в гособлигации для иностранцев еще в январе и феврале были неинтересными, поскольку реальная доходность за вычетом инфляции стала отрицательной.

Сейчас облигации Федерального займа сильно подешевели, и доходность по десятилетним бумагам достигла уже 7%.

У спекулянтов появляется неплохая возможность заработать на относительно коротком промежутке времени. Они могут купить подешевевшие рубли, вложить их в подешевевшие акции или облигации, и получить прибыль как от укрепления рубля, так и от роста стоимости бумаг.

К тому же, не стоит забывать, что вскоре в России начинается сезон дивидендов, и интерес к акциям российских компаний возрастет.

Однако этот позитивный сценарий может реализоваться только при условии стабильности на внешних рынках и сохранении высоких цен на нефть. Тем более, если оценивать по исторической стоимости нефти в рублях, у российской валюты большой запас прочности.

Благоприятный для нашей валюты сценарий также становится возможным, если ставки на долговом рынке США пойдут вниз, а здесь многое будет зависеть от инфляционных ожиданий инвесторов, который сейчас все еще очень высоки.

К слову, подорожавшая в последние дни из-за блокировки Суэцкого канала нефть пока лишь подогревает эти ожидания, ведь «черное золото» влияет на расчет индекса потребительских цен и на ценообразование различных товаров, так как влияет на цену на бензин, и, как следствие, на стоимость логистики.

