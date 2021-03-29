Перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер

Перегородившее Суэцкий канал судно буксируют в направлении Горьких озер. По данным РИА Новости, которое ссылается на свой источник в администрации Суэцкого канала, кризис разрешился.

«Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер… В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам, кризис закончился», – рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром 29 марта перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели. В настоящее время прохода по каналу ожидают более 450 различных судов. Спасателям удалось освободить судно после того, как со дна канала было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн сел на мель 23 марта при проходе по Суэцкому каналу из Китая в Нидерланды.

Неприятность случилась с судном на 151-м км канала, движение по нему было полностью заблокировано. В компании, которая занималась снятием с мели судна, сначала заявила, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы сдвинуть контейнеровоз. Позже прозвучала информация о двух-трех неделях необходимых для работ.

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