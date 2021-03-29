Песков заявил о «ревизии» действий новой администрации США

В настоящее время Россия проводит «ревизию» действий США, по итогам которой российский президент Владимир Путин намерен принять решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить», - заявил чиновник. По его словам, после детального изучения всей информации будет принято окончательное решение относительно дальнейшей «линии отношений».

«По Конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает», - сообщил Песков. Он уточнил, что посол России в США Анатолий Антонов пока не докладывал главе государства о том, как обстоят дела в отношениях с Вашингтоном.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС, отвечая на вопрос ведущего, считает ли он «Владимира Путина убийцей», дал утвердительный ответ. Также глава США пообещал, что российский президент «ответит» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г.

