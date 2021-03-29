Почти половина россиян планируют сменить профессию

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги» почти половина россиян (47%) собирается в этом году поменять место работы.

При этом 23% респондентов за прошедшие 12 месяцев уже сменили свой род деятельности, 48%из признались, что к этому их подтолкнуло желание больше зарабатывать, передаёт ТАСС.

Ещё 24% опрошенных решились или на кардинальные перемены или планируют их из-за разочарования в работе. Столько же (24%) участников опроса заявили, что не хотят больше заниматься неинтересной и нелюбимой работой. У 23% респондентов возникла потребность в гибком графике работы.

Каждый пятый россиянин собирается сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труда. 18% признались, что успели сменить не только профессию, но и формат занятости – перейти на фриланс. 12% респондентов решились на перемены из-за желания работать на себя.

Еще по 11% участников опроса хотят получить более востребованную профессию, а также переехать в другой город или страну. 7% россиян в качестве причины для смены профессии отметили невозможность работать по специальности из-за ухудшения здоровья.

Ранее сообщалось, что по данным исследования Россельхозбанка, на предстоящее лето количество вакансий в сфере АПК выросло на 35%. При этом в топ-3 самых востребованных профессий на период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы. Таким «сезонным» работникам предприятия и совхозы готовы платить до 250 тыс. руб. в месяц.

Перед посевной количество предложений в сфере АПК на платформе по поиску персонала «Свое Фермерство» превышает 6,6 тысячи вакансий. Наибольший спрос на трактористов: при этом в 70% случаев хозяйства готовы нанять кандидатов без опыта работы.

На втором месте по популярности находится профессия агронома, которым хозяйства готовы платить до 150 тыс. руб. в месяц, а в 60% случаев опыт не имеет значения. Замыкает тройку самых востребованных профессий на предстоящий посевной сезон – овощевод. Таким сотрудникам предлагается зарплата в 35 тыс. руб., при этом большинство работодателей готовы принять в штат работников без опыта работы.