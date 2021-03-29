Президент Пакистана заразился коронавирусом через две недели после прививки

Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом через две недели после приема первой дозы вакцины, сообщает «Интерфакс».

«Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Пусть Аллах помилует всех пострадавших от COVID-19. Сделал первую прививку вакциной, но антитела начинают вырабатываться после второй, которая была назначена на следующую неделю», – написал Алви в твиттере.

15 марта Ариф Алви сделал прививку вакциной китайской компании Sinopharm. По данным производителя, эффективность препарата через 28 дней после введения второй дозы составляет 79,34%.

Всего за время пандемии коронавирусом в Пакистане было зафиксировано 659 тыс случаев инфицирования, а 14 тыс пациентов скончалось.

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