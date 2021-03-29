Март 2021 громко хлопнет дверью

Весна в этом году какая-то неправильная, впрочем, и зима была не подарком. Мы так долго ждали потепления, когда уже снег начнёт таять, солнышко греть, можно будет снять тёплые куртки и шапки – и вроде бы всё это пришло. Но, нет – непредсказуемый, капризный март не может уйти просто так. По прогнозу синоптиков, напоследок он громко хлопнет дверью.

На этой неделе практически на всей территории страны ожидается похолодание, осадки на любой вкус: снег, мокрый снег, снег с дождём, дождь, а ещё ветер. Так что не торопитесь убирать тёплые ботинки в шкаф, они вам ещё пригодятся и возможно вместе с калошами.

Прогноз погоды на неделю в Москве и Подмосковье

В Москве сегодня днём еще светило солнышко, а градусники показывали плюс 4-5, но уже завтра всё сильно изменится. Хотя на градусниках останется плюс 4, но вместо солнца с неба польёт самый настоящий ливень, которые не добавит настроения буднему дню.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 5, так что утром ждите гололедицу и будьте очень аккуратны за рулём. Днём в среду по Москве и области тоже пойдёт дождь, но будет немного теплее: в светлое время суток ожидается около плюс 6, к вечеру похолодает до плюс 2, прогнозируется ветер до 10 метров в секунду, а осадков будет больше всего за неделю – до 7,1 мм. Так что доставайте с антресолей зонтики.

В четверг погода переменная, солнце закроют плотные облака, пойдёт моросящий дождик, градусники застынут днём на отметке плюс 7, а ночью будет около плюс 1-2. В пятницу ливень вернётся и будет почти такой же сильный, как и в среду. Воздух, правда, прогреется до плюс 9, а вот ветер ожидается довольно сильным – до 12 метров в секунду.

В выходные немного похолодает: в субботу и в воскресенье синоптики обещают снег с дождём, а температура воздуха составит днём плюс 5-6, ночью около нуля градусов.

Погода в регионах Северо-западного федерального округа. Прогноз на неделю

Март громко хлопнет дверью и в регионах Северо-западного федерального округа. Так, в Карелии, где сегодня было плюс 7, уже завтра, по прогнозу синоптиков, пройдёт сильный ливень, к вечеру местами возможен дождь со снегом, а ветер поднимется до 14 метров в секунду.

Во вторник синоптики обещают небольшой дождь, при этом градусники уже не покажут выше плюс 4. Зато ветер будет сильным – до 19-20 метров в секунду. Дальше до самого конца недели переменная облачность, похолодание до плюс 2-3, по ночам – до минус 4.

В Архангельской области сегодня также было тепло (плюс 5-7). А вот с завтрашнего дня градусники начнут показывать температуру воздуха все ниже и ниже, сведя её к четвергу всего до плюс 2 днём, а после полуночи до минус 6.

Кроме того, зарядит снег с дождём и усилится ветер. В выходные температура воздуха в дневные часы будет около плюс 2-3, ночью показатели станут отрицательные, возможен снег.

В Калининградской области всю неделю относительно тепло, но мокро. Сегодня здесь шёл дождь и было плюс 9. Завтра, в среду и субботу, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 12, переменная облачность, с возможными осадками. Другие дни недели будут более холодными – плюс 6 и дожди.

Прогноз погоды на 7 дней в СПб и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня была приятная погода с плюс 12 на градусниках и умеренным ветром. А вот завтра март здесь хлопнет дверью – ожидается ливень, ветер до 15 метров в секунду, а столбики термометров упадут до плюс 5. Солнечную погоду обещают в четверг, а дальше до конца недели всё примерно так же: плюс 4-5, переменная, облачность и пронизывающий ветер.

Прогноз погоды на неделю на юге России

На юге России, по прогнозу синоптиков, на начавшейся неделе также будет не очень комфортно. В Ростове-на-Дону, например, дождливо, температура станет колебаться от 9 до 12 градусов выше нуля. В выходные сильные дожди и плюс 7.

В Крыму в начале недели тоже осадки и всего плюс 8. В пятницу резко потеплеет до плюс 15. А вот в выходные март и здесь хлопнет дверью: дождь, ветер и плюс 6.

В Краснодарском крае в ближайшие 7 дней будет тепло – до плюс 15. Но настроение испортят ежедневные дожди. В воскресенье градусники резко опустятся до плюс 9, пойдёт ливень.

Прогноз погоды на 7 дней на Урале

На Урале март тоже не собирается уходить тихо и спокойно. Так, в Свердловской области ожидается плюс 3-6, ночью обещают снег и почти зимние минус 10. В Челябинской области неприятные сюрпризы ожидаются в ночь на 1 апреля, и эта не шутка. По прогнозу с синоптиков, пойдёт снег, столбики термометров опустятся до минус 4-6. К выходным потеплеет до плюс 5-7, но сильный ветер создаст неприятные ощущения.

Прогноз погоды на неделю на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае в ближайшие 7 дней будет облачно, со среды зарядят дожди, на градусниках будет плюс 3, но в четверг резко потеплеет до плюс 12, а в выходные снова небольшой дождь и всего плюс 7-8.

В Приморском крае довольно тепло и сухо, переменная облачность. В четверг до плюс 12, к выходным похолодает до плюс 4-5, возможны осадки. На Камчатке ветер до 20 метров в секунду, температура будет скакать от плюс 1 до плюс 10 и обратно, возможны осадки в виде снега и снега с дождём.