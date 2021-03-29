Риски ужесточения кредитно-денежной политики

В этот раз ЦБ явно поспешил с ужесточением денежно-кредитной политики. Впервые за все то время, что мы пишем о монетарной политике и о роли в ней Банка России, аналитиков, которые поддержали решение ЦБ, оказалось меньше тех, кто ЦБ осудил.

«Повышение ставки оказывает негативный эффект на рост в контексте, когда рост ставки становится неожиданностью, — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. —Если до начала этого года ЦБ планировал сохранять монетарную политику мягкой в 2021 году, то теперь представители ЦБ говорят, что политика в этом году останется мягкой “в среднем”, что является сигналом к ужесточению. На мой взгляд, повышение ставки было бы лучше начать в апреле. Иначе период низкой ставки оказался слишком коротким».

Если посмотреть, как он выглядит для разных стран, то мы увидим, что хорошо модернизированные страны с накопленным качественным основным капиталом — Япония, Китай, Германия, США — имеют уровень монетизации выше 100% (В Японии отношение М2 к ВВП составляет 255%, в Китае — 152%). Но даже у относительно слабых стран, восточноевропейских и развивающихся, уровень монетизации 70–80%. Тогда как Россия начинала вообще со смехотворных 15%, а сейчас, спустя четверть века рыночного развития, имеет всего 50%. Это следствие почти всегда жесткой денежно-кредитной политики.

Подробнее читайте в редакционной статье журнала «Эксперт» и в статье «"Защита Набиуллиной" снова в действии».