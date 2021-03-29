Российская наука развивается недостаточно быстро

Российская наука за последнее десятилетие выросла в два раза и по количеству публикаций в мировых журналах, и по цитированию. Но лидеры растут так же быстро и находятся далеко впереди. Значительно быстрее мира растет только Москва.

Мы привыкли считать, что мировая наука делается прежде всего в Европе и США. Но Китай уже обогнал США и по числу научных публикаций: наукометрический портал SCImago Journal & Country Rank насчитал в мировых базах научных работ в 2019 году 678 197 публикаций у США и 684 048 — у Китая. Вместе Китай и США делают около половины мировой науки.

Российские ученые в 2019 году произвели от двух до трех процентов мировых научных публикаций — примерно ту же долю, что и десятилетие назад. При этом Web of Science и Scopus, две главные мировые базы данных, подсчитывающие число публикаций и цитирований, свидетельствуют об удвоении за десятилетие числа статей авторов из России в индексируемых этими базами научных журналах мира. Но на позиции страны в мировых рейтингах это почти не повлияло: в 2019 году, как и в 2009-м, в рейтинге стран по числу статей, индексируемых в Web of Science, Россия занимала 14-е место, а в Scopus поднялась на две ступени, до 12-й позиции. Отставание от лидирующего Китая в обоих случаях более чем семикратное.

Анализируя число ученых и публикаций в России, важно отдельно упомянуть Москву. Здесь сосредоточены основные силы российской науки, и показатели Москвы в рейтингах очень хорошие. Например, по числу научных публикаций, индексируемых в Web of Science, Москва занимает 11-е место среди городов мира, уступая в Европе только Лондону. А по числу ведущих вузов, представленных в международных рейтингах QS, THE и ARWU, Москва с 15 вузами занимает пятую строчку среди мировых городов. Российская столица демонстрирует и сверхвысокие темпы роста публикационной активности. Если сравнивать общее число научных публикаций авторов из Москвы за два пятилетних периода (2009–2013 и 2014–2018), то прирост составляет 47,6%.

Российская наука быстро растет, но этот рост недостаточен для увеличения ее доли в мире, и статистика показывает рад диспропорций.

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