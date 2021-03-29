Курс доллара: рубль ждет "сюрприз" от США

Курс доллара растет к рублю в начале недели на фоне внешнего негатива в ожидании реализации санкционных угроз. Валютные торги в понедельник стартовали с отметок 75,72 рубля за доллар и 89,59 рубля за евро. И к пяти часам мск достигли отметок 75,95 рубля за доллар и 89,50 рубля за европейскую валюту. Курс доллара к основным валютам тем временем несколько скорректировался . Индекс DXY с 92,81 пункта сполз до 92,72 пункта.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время консолидировался в умеренном минусе. В начале дня ситуация на мировых рынках ухудшалась, нефть сдавала позиции. Однако утром биржевые площадки и нефтяные цены стали восстанавливаться»,-комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Сохранению спроса на рисковые активы способствовало объявление инициативы президента США по продвижению нового пакета мер фискального стимулирования. На этот раз речь идет о вложениях в инфраструктуру на $3 трлн. Правда, многие опасаются, что финансироваться эти проекты будут за счет повышения налогов на крупные компании, и в целом очередные денежные вливания в экономику способны ускорить инфляцию, поставив под угрозу сверхмягкую монетарную политику ФРС»,- описывает он внешнюю обстановку.

"Пока нет идей после американских горок прошлой недели, продавцов (валюты) мало - экспортеры, видимо, всё, зато есть вялый бид (цена спроса). Сегодня, похоже, рэйндж-трэйдинг (консолидация) вблизи 76,00 (рубля за доллар), но нельзя исключать "сюрприза" от Штатов - тогда доллар взлетит выше", - приводит комментарий дилера крупного российского банка Рейтер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что санкции против России будут все-таки введены.

Аналитики Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-76,6 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,2 в паре с европейской валютой.

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