События апреля: что посмотреть на главной мюзикловой сцене страны

«ШАХМАТЫ»

Эмоциональный накал происходящего на сцене Театра МДМ зашкаливает: любовь и ненависть, верность и измена, победы и поражения, предательство и патриотизм, всемирное признание и полное одиночество.

Российская версия мюзикла обращается к самым передовым театральным и мультимедийным технологиям: сцену заняли масштабные декорации, делящие ее на три уровня, динамичные проекционные и светодиодные экраны во всю высоту разграничивают пространство в зависимости от места действия, а оркестр расположился на самом верхнем – третьем – этаже конструкции.

Российскую версию мюзикла «Шахматы» представляют продюсер Дмитрий Богачев (MAMMA MIA!, «Призрак Оперы», «Первое свидание», «Красавица и Чудовище», «Бал вампиров», CHICAGO) и компания «Бродвей Москва». Автором русского текста стал поэт и музыкант Алексей Иващенко, режиссером выступил художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Цена билета: от 1 300 рублей

Билеты: https://chessmusical.ru/?utm_campaign=Chess&utm_source=Expert&utm_medium=PR&utm_content=2021M&utm_term=1

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

Первое свидание разворачивается прямо на глазах у зрителей на расстоянии вытянутой руки в фойе Театра МДМ. Он работает на Уолл-Стрит, она — в картинной галерее. Он — еврейский мальчик из хорошей семьи, она — творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, а ее постоянно влечет к плохим парням.

Когда вы отчаялись устроить личную жизнь, на помощь приходят любящие родственники и организуют для вас свидание вслепую в баре. И пусть зажатый парень напротив совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит ваша усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания — и вот вы уже танцуете ваш первый танец. Теперь главное — ничего не испортить!

Бродвейский мюзикл в формате site-specific уже второй театральный сезон приглашает зрителей за столики, чтобы перенести их вместе с героями в нью-йоркский бар. А это значит, что мы предлагаем бронировать столики на двоих.

Цена билета: от 1 500 рублей

Билеты: https://svidanie.show/?utm_campaign=SvidanieShow&utm_source=Expert&utm_medium=PR&utm_content=2021M&utm_term=1

«ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ»

Свадьба – это трепетное и важное событие в жизни каждой пары. Вот и наши герои - «белый воротничок» Дэвид и «свободная художница» Джесси пытаются спланировать важное торжество, сидя в любимом баре на Манхэттене, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Смогут ли влюбленные организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе?

Мюзикл «День влюбленных» от театральной компании «Бродвей Москва» полон романтики и отличного настроения: безудержное веселье с первой ноты и уморительные ситуации, в которых каждый узнает себя. Вам захочется танцевать вместе с героями и подпевать зажигательным песням, а колоритные персонажи станут для вас к финалу совсем родными.

Цена билета: от 1 500 рублей

Билеты: https://loveday.show/?utm_campaign=LoveDay&utm_source=Expert&utm_medium=PR&utm_content=2021M&utm_term=1