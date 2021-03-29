Торговля на рынках: прямо в кассу

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены активнее бороться с нелегальным денежным оборотом и контрафактом. Одним из путей решения проблемы ведомства видят ужесточение правил работы на розничных рынках с контрольно-кассовой техникой. Предложения пока находятся на стадии разработки, пишет РБК, но уже были озвучены на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции главой налоговой службы Даниилом Егоровым.

«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — говорится в материалах к заседанию госкомиссии. Предложения призваны решить такие проблемы, как уход от уплаты налогов, теневой оборот наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках и нелегальный перевод денег за границу.

Изменения будут внесены в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», КоАП. Они предполагают сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, и ввести упрощенный порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, арендаторов площадей обяжут подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды.

Управляющим рынками компаниям придется на постоянной основе контролировать наличие у арендаторов зарегистрированной контрольно-кассовой техники. Они также должны будут не допускать на рынок лиц, чья деятельность приостановлена.

Как объясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, согласно последним поправкам в 54-ФЗ применение кассовых аппаратов должно быть повсеместно, в том числе на рынках и ярмарках (даже там, где ярмарки не постоянные, а работают сезонно или несколько дней в году). Но есть ряд исключений как по категориям, так и по видам продукции.

Например, кассовые аппараты могут не применять ИП, не имеющие наемных сотрудников, оказывающие услуги или продающие товары собственного изготовления. По видам продукции под исключения подпадают продавцы молока, чая, бахчевых культур и т.д. — список довольно большой. Правда, ряд таких исключений будет действовать только до середины года — с 1 июля на рынках кассы и так уже должны быть практически у всех.

Но, несмотря на давно принятый закон, категории «льготников» трактуются производителями, продавцами и администрацией рынков слишком широко — ККМ нет зачастую даже там, где они должны быть обязательно. И получается, что торговцы на рынках продают продукцию, получают прибыль, но налоги с этой прибыли не платят, констатирует эксперт.

Новые поправки в законодательство, уверен Павел Сигал, приведут к тому, что на рынок больше не смогут прийти арендаторы без зарегистрированной в ФНС кассовой техники — документы об этом они должны будут предоставить администрации торговой площадки. И налоги с таких продаж, в результате учета через ККМ, будут поступать в бюджет в полном объеме.

Чек, напоминает генеральный директор платформы Rocket Work Анастасия Ускова, является не только контрольным документом, показывающим легальность действий бизнеса, но и защитой для клиента в случае возврата товара. В Белоруссии, указывает она, полностью решили вопрос с чеками еще несколько лет назад. И собираемость налогов выросла, и уважение к клиентам.

Наряду с фискальным фактором, а также защитой прав потребителя, можно упомянуть и такой спутник контрольно-кассовых приборов, как набравший особенную популярность в период пандемии безналичный расчет. Он, правда, и сейчас бывает доступен в форме перевода средств на карту продавца, но это, так сказать, «обходная технология». Так что будущее, скорее всего, за рынками, установленными терминалами рядом с каждой молочницей и продавцом мандаринов.