В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил ситуацию, которая складывается с COVID-19 в России.

По словам представителя Кремля, эпидемиологическая ситуация в стране внушает осторожный оптимизм, передаёт РИА Новости.

«Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти. Но динамика пока хорошая. Можно с осторожным оптимизмом это констатировать», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что в России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили 8 711 случаев коронавирусной инфекции.

Нарастающим итогом в РФ за всё время зарегистрировано 4 528 543 случая COVID-19. Число безвозвратных потерь достигло 98 033 человек. За последние сутки в нашей стране от коронавируса скончались 293 заболевших, что стало минимальным с начала года значением. Успешно перебороли заболевание 4 146 408 россиян, из которых выписаны за последние сутки 7 280 человек.

В Москве за сутки выявили 1612 случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались и 844 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+595), на третьем – Московская область (+595). В пятерке – Нижегородская область (+291) и Ростовская область (+242). Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО (+3), в Магаданской области, Тыве и Чукотском АО (+1). Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком АО.

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