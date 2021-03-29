В Кремле рассказали о подготовке к конференции Путина, Меркель и Макрона

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами заявил, что в настоящее время идёт согласование видеоконференции лидеров РФ, ФРГ и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

По словам представителя Кремля, идёт согласования с Берлином и Парижем. При этом Песков подчеркнул, что когда будут конкретные итоги согласования, об этом будет официально, передаёт РИА Новости.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь Путина ответил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет.

«Там будет много иных вопросов для обсуждения. Хотя, безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Так что эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – резюмировал Песков, добавив, что точной даты времени проведения видеоконференции пока нет.