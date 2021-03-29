В России отмечена минимальная суточная смертность от COVID с начала года

В России за сутки выявили 8 711 случаев коронавирусной инфекции, передает оперштаб. Вчера, 28 марта, сообщалось о 9088 новых случаях.

Нарастающим итогом в РФ за все время зарегистрировано 4 528 543 случая COVID. Число безвозвратных потерь достигло 98 033 человек. За последние сутки скончались 293 заболевших, что стало минимальным с начала года значением. Успешно перебороли заболевание 4 146 408 россиян, из которых выписаны за последние сутки 7 280 человек.

В Москве за сутки выявили 1612 случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались и 844 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+595), на третьем месте Московская область (+595). В пятерке – Нижегородская область (+291) и Ростовская область (+242).

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО (+3), в Магаданской области, Тыве и Чукотском АО (+1). Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком АО.

В общей сложности в мире выявлено более 127 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидерами по заболеваемости остаются США (более 30 млн случаев), далее следуют Бразилия (свыше 12 млн), Индия (более 12 млн) и Франция (свыше 4,6 млн). Россия занимает пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

