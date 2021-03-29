В Суэцком канале возобновилась навигация

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш объявил о возобновлении навигации по Суэцкому каналу, сообщает «РИА Новости».

«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш.

Ранее сообщалось, что перегородившее Суэцкий канал судно «Ever Given» буксируют в направлении Горьких озер. Спасателям удалось освободить судно после того, как со дна канала было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

Утром 24 марта контейнеровоз «Ever Given» длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель поперек Суэцкого канала и полностью перекрыл по нему движение. Через канал осуществляется перевозка около 12% всех грузов. По данным Bloomberg каждый день простоя Суэцкого канала обходился мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов. Египетская казна из-за остановки судоходства по каналу ежедневно теряла около 12-13 млн долларов США.

Судно «Ever Given» принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом на находится под управлением судоходной компании Bernhard Schulte Shipmanagement.

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