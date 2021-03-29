ВОЗ озвучила вероятную причину появления коронавируса

Коронавирусная инфекция нового типа проникла в человеческую популяцию от летучих мышей через другое животное, сообщает Associated Press, ссылаясь на черновик доклада, который был подготовлен Всемирной организацией здравоохранения совместно с китайскими специалистами.

«Передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, утечка из лаборатории «крайне маловероятна», - говорится в докладе.

Также возможна передача вируса через пищевые продукты холодовой цепи, однако в ВОЗ этот сценарий считают маловероятным. Выводы сделаны группой международных экспертов ВОЗ после посещения китайского города Уханя, откуда COVID-19 начал распространяться по миру.

Первоначальной версией о заражении людей новой инфекцией была передача от летучих мышей из-за употребления китайцами их в пищу. Позже возникла версия об искусственном происхождении вируса, а также утечки из уханьской лаборатории. В феврале группа экспертов, занимающихся расследованием причин распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключила версию его искусственного происхождения.

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