ВВС: в Лондоне за сутки не умер ни один пациент от COVID-19

В столице Великобритании 28 марта не было зарегистрировано ни одной смерти от Covid-19, сообщает ВВС со ссылкой на министерство здравоохранения Англии (PHE).

ВВС напоминает, что в январе 2021 года, в Лондоне регистрировалось более 200 смертей от Covid-19. Лондон был эпицентром первой волны пандемии коронавируса в 2020 году, на него приходилось 12% всех случаев смерти от Covid-19 в Великобритании.

19 декабря 2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаружена новая мутация коронавируса, которая на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

20 марта министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что более половины взрослого населения Великобритании получило одну или более доз вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

С 29 марта в Великобритании смягчается карантин – разрешены встречи на свежем воздухе групп по 6 человек и некоторые спортивные мероприятия.

7 января 2021 года в Великобритании было зафиксировано 68 053 случая инфицирования коронавирусом и 1325 летальных случаев, что стало максимальным значением с момента начала эпидемии. После этого наблюдается неуклонное снижение числа инфицированных и умерших – в конце марта в Великобритании фиксировалось около 5 тыс новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Великобритании было зафиксировано 4,33 млн случаев инфицирования, а 127 тыс человек скончалось от Covid-19.