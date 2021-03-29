Выборы мэра Якутска: победа конкуренции

В минувшее воскресенье в столице крупнейшего субъекта федерации, Якутске завершились трехдневные выборы мэра. Эта кампания способна запомниться как одна из наиболее конкурентных за последние годы: основные претенденты на победу в лице Евгения Григорьева («Единая Россия») и Виталий Обедин («Справедливая Россия») вплоть до самого финиша шли «ноздря в ноздрю», разрыв между ними по итогам подсчета голосов составил приблизительно 4%. Григорьев сумел вырвать у соперника победу, заручившись поддержкой 44% избирателей.

Конкурентный характер выборов главы городского округа «Город Якутск», как теперь официально называются города, во многом был обеспечен возникновением неформальной коалиции кандидатов. Не сумевшие пройти процесс регистрации претенденты (и в их числе один из наиболее авторитетных оппозиционеров города Владимир Федоров, ставший «архитектором победы» бывшего мэра Сарданы Авксентьевой в 2018 году) прямо или косвенно выступили в поддержку Обедина.

Как заявляют представители проигравшей стороны, во многом итоги выборов были предопределены позицией кандидата от КПРФ Саввы Михайлова. По их мнению, его поддержка могла бы обеспечить победу «коалиции Обедина». В результате однопартиец Геннадия Зюганова получил свою долю критики как «ренегат» и «перебежчик» от сторонников оппозиции. Что интересно, претензии в адрес Михайлова выдвинули и представители «партии власти», также обвинившие его в оттягивании голосов. В итоге на долю самого сдержанного из кандидатов пришлось, пожалуй, больше всего жесткой критики.

Борьба в грязи

Повышенное внимание к выборам мэра Якутска обеспечил не только их высококонкурентный характер, но и обращение к худшим электоральным традициям «лихих 90-х» в плане медиапозиционирования.

Во-первых, аффилированные с разными кандидатами ресурсы активно пытались разыграть «национальную карту», заостряя внимание на вопросе об этнической принадлежности претендентов на должность мэра.

Во-вторых, в социальных медиа заранее тиражировалась информация о якобы готовящихся крупномасштабных нарушениях. Горожан пугали использованием в избиркомах ручек с исчезающими чернилами, массовым появлением «мертвых душ» в списках избирателей и отсутствием видеонаблюдения на участках. По Якутску ходили слухи о том, что сотрудники местной администрации обзванивают не проголосовавших жителей и затем развозят их на машинах по участкам.

Одновременно соцсети заполонили сообщения о том, что возле участков для голосования дежурят полицейские и сотрудники военкоматов, отлавливающие должников и граждан, имеющих задолженность по кредитам. От лица Владимира Федорова распространялись призывы портить избирательные бюллетени, хотя сам бизнесмен открыто призвал своих сторонников голосовать за Обедина.

В-третьих, полевая агитация сопровождалась откровенными эксцессами. В ряде случаев агитаторы не только распространяли агитматериалы своего кандидата, но и зачищали пространство от любых следов работы коллег, нанятых другими претендентами. Соперничающие стороны обменялись и обвинениями в организации провокаций: якобы агитаторам была дана установка клеить АПМ оппонентов прямо на лобовые стекла припаркованных машин.

Но и представители мониторинговой группы регионального общественного штаба, и руководитель партийного проекта эсеров «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова в итоге заявили об отсутствии значимых нарушений в процессе организации голосования. По словам Павлюченковой, половина нарушений, выявленных наблюдателями проекта, были оперативно устранена, а прочие касались малозначительных моментов.

Проблемы победителей

Выборы 2021 года в Якутске сложно охарактеризовать как полноценный реванш «Единой России». Евгений Григорьев располагал таким ресурсом, как публичная поддержка со стороны главы республики Айсена Николаева и по-прежнему популярной Сарданы Авксентьевой. В его пользу работал бэкграунд первого заместителя мэра, выпускника «Бауманки», успешного бизнесмена и атлета, хорошо знакомого с миром единоборств (в республике это весьма ценят). В отличие от своего оппонента, он является этническим саха. В столь благоприятных условиях Григорьев сумел набрать 44% голосов. Отрыв между ним и Виталием Обединым составил около 4%. Вряд ли можно сказать, что потенциал «кандидата №1» был полностью реализован, хотя, безусловно, единороссы могут считать, что смягчили репутацию Якутска как «оппозиционного города». Однако им предстоит это подтвердить на приближающихся выборах в Госдуму.

Будущее оппозиции

Итоги голосования должны стать поводом для раздумий и в стане оппозиции. Многие местные публицисты уже успели обозначить «Справедливую Россию» как «оппозиционную партию №1» в городе, описывая будущее КПРФ в Якутске в самых мрачных красках. Одновременно социальные сети и мессенджеры заполнили ультрапозитивные оценки политических перспектив Виталия Обедина.

И для Обедина, и для его партии выборы мэра обеспечили дополнительные очки накануне думской кампании, позволив заблаговременно мобилизовать и «обкатать» электоральную машину. Однако нужно помнить о факторах, обеспечивших высокий уровень поддержки кандидата от «Справедливой России» среди избирателей. К участию в выборах в качестве зарегистрированных кандидатов не были допущены некоторые популярные и ресурсные политики, и в первую очередь — Владимир Федоров. Именно аккумуляция поддержки с их стороны в немалой степени обеспечила «народную любовь» протестно настроенного электората к Обедину. И вероятнее всего, если бы Федоров и прочие оппоненты власти сумели бы договориться с Морозовым, то кандидат от КПРФ также набрал бы на выборах около 40%.