Заммэра Ефимов: изучить инвестпроекты и подобрать площадку для бизнеса можно на Инвестиционной карте Москвы

В правительстве Москвы рассказали о работе инструмента для бизнеса - Инвестиционной карте Москвы. С ее помощью пользователи могут быстро найти городские объекты нужного назначения и профиля, подобрать площадку для бизнеса и получить информацию об инвестиционных проектах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва оказывает предпринимателям различную помощь в виде налоговых преференций, льготных займов, грантов и субсидий. Такую поддержку от города проще получить компаниям, которые локализуют производство на территории столицы. Чтобы подобрать подходящую площадку для размещения своего бизнеса, можно воспользоваться инвестиционной картой Москвы. На ней представлено более 300 вариантов для локализации, которые подойдут как для небольших компаний, так и для крупных производителей. Также с помощью карты можно получить информацию о проектах, финансируемых за счет бюджета и включенных в адресную инвестиционную программу Москвы – объектах строительства и реконструкции, проектах по развитию транспортной системы и городской среды», - сказал заместитель мэра.

Последнее время большой интерес предприниматели проявляют к территориям бывших промышленных зон, которые активно осваиваются в Москве. Наряду с жильем здесь создаются магазины, офисы, коворкинги, рестораны и другие объекты. Границы 35 таких территорий также нанесены на инвесткарту: пользователи могут выбрать интересующую площадку и прочитать основную информацию о ней.

«Кроме того, с помощью инвесткарты можно ознакомиться с работающими в столице промышленными предприятиями различного профиля, а также получить подробную информацию о проектах, которые город реализует совместно с инвесторами – например, в рамках офсетных контрактов, концессий или инвестиционных приоритетных проектов», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Оператором инвестиционного портала Москвы является столичный департамент информационных технологий.

Инвестиционная карта находится в разделе «О Москве». В нее встроены фильтры для поиска. «Чтобы подобрать помещение для аренды у города, нужно перейти в категорию «Торги» и поставить отметку «Аренда»: на карте появятся все доступные объекты, кликнув на которые пользователь будет перенаправлен в карточку лота с документацией и подробной информацией о тендере. Кроме того, объекты можно отсортировать по локации: найти площадки в границах административного округа или района, поблизости от определенной станции метро или по точному адресу», – уточнила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.