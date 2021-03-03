«Аэрофлот» сообщил, что не будет сокращать внутренние рейсы

В компании «Аэрофлот» опровергли информацию о сокращении 26 внутренних рейсов, о чем ранее заявила газета «Известия».

«Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», - сообщили агентсву ТАСС в пресс-службе авиакомпании. Уточняется, что к настоящему моменту нет даже данных о маршрутной сети на текущий год, поскольку решение будет приниматься отдельно по каждому направлению.

Ранее газета «Известия» сообщила, что компания «Аэрофлот» намерена прекратить в текущем году полеты в 26 российских городов. Выводы издание сделало на основе анализа данных системы бронирования билетов перевозчика. В материале сообщалось также со ссылкой на новую стратегию «Аэрофлота» до 2028 г., что все внутрироссийские направления перейдут дочерним компаниям перевозчика - «России» и «Победе».