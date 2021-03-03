Акции дня: «Норникель» снова в минусе

Бумаги «Норильского никеля» торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на на Мосбирже в среду, 3 марта. За день бумаги подешевели на -2,10% до 23 274 рублей за акцию.

В среду президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания планирует к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». Ранее в феврале на этих объектах была приостановлена работа из-за подтопления. Кроме того, в среду были принято решение вывести из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где произошло другое происшествие – обрушение, в результате чего погибли трое рабочих. На этом фоне котировки компании просели.

Кроме того, сообщалось что Минприроды разрабатывает законопроект, ужесточающий ответственность акционеров промышленных компаний за ущерб окружающей среде. Согласно одной из норм законопроекта, дивидендные выплаты акционерам промышленных компаний будут ограничены в случае если предприятие нанесло ущерб окружающей среде. В свете многочисленных аварий подобная норма может негативно сказаться на выплатах «Норникеля».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,17% до 3416,04 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,08% до 1453,61 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:31 мск составила 63,99 долларов за баррель (+2,06%). Российская валюта слабела – 74,83 рубля за доллар.