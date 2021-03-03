Брюссель намерен защищать европейскую социальную модель, несмотря на пандемию

В четверг выходит план действий Евросоюза, направленный на то, чтобы сохранить за континентом неофициальный статус «модели для всего остального мира». Называется он «Европейская основа социальных прав» и содержит указания о том, как развить и защитить «уникальную экономическую и социальную модель» Европы». Многое из того, что содержится в этом «учебнике по социальным правам», в Брюсселе считают сутью европейской идентичности, отличающей европейцев от всех остальных жителей планеты и, в первую очередь, от американцев.

Однако в Старом Свете не замечают или делают вид, что не замечают того, что эти принципы давно находятся под сильным давлением, частично объясняемым проблемами с глобализацией и сильно ослабевшими общественными финансами. В Брюсселе однако признают, что «социальную ткань» Европы будет и дальше разрывать коронавирусная пандемия, спровоцировавшая обвал в экономической активности, который в прошлом году превысил 6%. Беда, конечно, не приходит одна. Спад экономической деятельности сопровождается перспективой стремительного роста безработицы и корпоративных банкротств.

Система социальной защиты сейчас находится под давлением резко выросших госдолгов, а также цифровизации, которую, в свою очередь, резко ускорила пандемия.

Вопрос, пишут Financial Times, сейчас звучит следующим образом: что может противопоставить этим вызовам ЕС? Напомним, что большое внимание социальной сфере деятельности Евросоюза уделял бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, последний из главных европейских чиновников, который провел в 2017 году в Швеции саммит по социальным саммитам.

Председательствующая сейчас в ЕС на ротационной основе Португалия настроена оптимистически и планирует провести после длительного перерыва в мае в Порту еще один социальный саммит, на котором и предполагается обсуждение плана действий.

Еврокомиссия (ЕК) ставит перед объединенной Европой три главных задачи, которые необходимо решить в течение текущего десятилетия. Во-первых, как минимум 78% населения Европы в возрасте от 20 до 64 лет должны к 2030 году работать. Для сравнения: в 2019 г. рабочие места имели лишь 73,1% населения континента. В эту задачу также входит уменьшение как минимум вдвое разрыва в уровне занятости между полами.

Во-вторых, по меньшей мере 60% взрослого населения объединенной Европы должны каждый год проходить курсы подготовки, в результате чего предполагается резко повысить навыки населения в цифровых технологиях.

В-третьих, численность европейцев, которым угрожает бедность или социальное отвержение, должна к 2030 г. сократиться на 15 млн человек.

Конечно, в документе много менее значимых, хотя и не менее важных задач, но они не являются первостепенными.

Естественно, все понимают, что можно заявить цель, но главное – ее достигнуть. Особенно, если вспомнить, что сейчас на континенте в прямом смысле этого слова свирепствует коронавирусная пандемия. Например, принимая в расчет незавидное состояние европейской экономики, трудно сказать, в какой мере удастся выполнить цель по снижению армии бедняков.

Неважное, мягко говоря, состояние европейской экономики в очередной раз подтверждает опубликованная на этой неделе невеселая статистика. Она подтверждает то, чего так боялись многие экономисты – еврозона движется к двойной рецессии.

Впервые за пять лет численность армии безработных в Испании превысила 4 миллиона человек, а в январе ритейловые продажи в Германии снизились на 4,5%, хотя ожидалось снижение лишь на 0,3%. С другой стороны, многие в Европе надеются, что вакцинация ускорит восстановление экономики во второй половине года, но и здесь имеются сомнения, учитывая ее темпы и повсеместный дефицит вакцин, заставляющий членов ЕС самих искать вакцины, а не ждать, пока это сделает очень медлительная и неэффективная ЕК.

К тому же, многие основные сектора социальной политики, такие, например, как системы социальной защиты и налогообложения, входят в сферу компетенции национальных правительств. Еврокомиссия признает, что «большинство инструментов», необходимых для достижения поставленных целей, находятся у входящих в Союз государств, а не в Брюсселе. Это тоже может осложнить выполнение задач, поставленных в «Европейской основе социальных прав».

Неважное, мягко говоря, состояние европейской экономики в очередной раз подтверждает опубликованная на этой неделе невеселая статистика. Она подтверждает то, чего так боялись многие экономисты – еврозона движется к двойной рецессии.

Впервые за пять лет численность армии безработных в Испании превысила 4 миллиона человек, а в январе ритейловые продажи в Германии снизились на 4,5%, хотя ожидалось снижение лишь на 0,3%. С другой стороны, многие в Европе надеются, что вакцинация ускорит восстановление экономики во второй половине года.