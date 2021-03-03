Диетолог рассказала, как правильно есть шоколад

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует употреблять натуральный шоколад с какао-маслом, именно такой вид этого продукта может принести пользу организму.

«Чем меньше в нем посторонних ингредиентов, тем это полезнее. Также нужно смотреть на процент какао — чем он выше, тем больше пользы приносит шоколад», - рассказала медик «Москве 24».

При этом Соломатина посоветовала при походе в магазин обращать внимание на стоимость шоколада, поскольку хороший продукт не может быть дешевым. Позволить себе в день можно не более одного-двух ломтиков этой сладости. При этом порция шоколада для здорового человека при больших физических и умственных нагрузках может составить целую плитку.

Помимо этого врач рассказала, что шоколад «нужно рассасывать, а не просто жевать», тогда человек получает одновременно «и пользу, и удовольствие». Какао является хорошим успокаивающим и расслабляющим средством, поэтому исключать из своего рациона шоколад – неразумно, заключила эксперт.