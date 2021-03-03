Эксперты Bloomberg назвали главный драйвер восстановления мировой экономики

Эксперты агентства Bloomberg назвали главный драйвер восстановления мировой экономики. Согласно их данным, за время пандемии коронавируса потребители в крупнейших экономиках планеты накопили около 2,9 трлн долл.

Так, только у граждан США таких накоплений 1,5 трлн. долл., что в 2 раза превышает среднегодовой рост ВВП страны, а также является эквивалентом годового объёма производства Южной Кореи. Эксперты отмечают, что это огромные деньги. И именно они станут основным драйвером для возвращения глобальной экономики в доковидным показателям, передаёт агентство «Прайм».

По мнению специалистов, опрошенных агентством, эти деньги будут потрачены на шопинг, рестораны, туризм, развлечения и спорт. Другие эксперты считают, что люди, скопившие деньги направят их на покрытие долгов.

Есть и такие аналитики, которые прогнозируют, что деньги не станут тратить, пока кризис в области здравоохранения не пройдёт, а рынок труда полностью не восстановится. Если же граждане США всё-таки потратят все сэкономленные за пандемию COVID-19 финансы, то это приведёт к экономическому росту до 9%. При варианте, когда американцы все сбережения отставят «под матрасом», то ВВП США вырастет всего на 2,2%.