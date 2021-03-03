En+ Group построит инновационную детскую площадку в Иркутске к лету 2021 г.

En+ Group установит инновационную детскую площадку в Иркутске на набережной Якоби стоимостью 17 миллионов рублей.

«Забота о подрастающем поколении – важный компонент социальной политики любого бизнеса. En+ Group всегда активно участвует в развитии регионов присутствия. На регулярной основе мы запускаем проекты поддержки как для сотрудников наших предприятий, так и для всех жителей. Новая площадка, проектируемая по технологиям, аналогов которым в России пока нет, станет частью популярной рекреационной зоны отдыха на Иркутском водохранилище и центром притяжения всего города», - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Проект площадки разработан в новой для России концепции – PlayHub. Она включает игровое пространство для детей разного возраста и зону отдыха для взрослых общей площадью 1600 м2. На площадке предусмотрена зоны для игр с песком, качели, зона скалодрома, арт-объекты и инновационное игровое пространство. Оборудование будет изготовлено немецкой компанией SIK-Holz, а материалы будут наиболее экологичными.

Установить детскую площадку и передать ее властям города планируется летом 2021 года.

Комплексное развитие территорий и формирование комфортной среды для жителей является один из приоритетов компании. Приоритеты социальной политики En+ Group были заложены основателем компании Олегом Дерипаской.