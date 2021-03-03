Государство против «убийственного» контента

Главное Следственное управление СК РФ начало, по указанию главы Следственного комитета,Александра Бастрыкина, доследственную проверку, с целью установления лиц, причастных к совершению противоправных действий в соцсетях, и пресечения деятельности оных лиц. Об этом сказано в сообщении ведомства от 2 марта. Данная реакция последовала после обращения к Бастрыкину вице-спикера Госдумы, Ирины Яровой. Речь идёт о появлении в последних днях ушедшего февраля на интернет-сервисе Tik-Tok, роликов с призывами к пользователям совершить массовый суицид 3 марта сего года.

Отреагировал и Tik-Tok: «Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению», — говорится в сообщении компании, появившемся 3 февраля в агентстве ТАСС. «Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества и блокируем соответствующие хештеги, для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами», — заявляют в компании, добавляя, что показывают пользователям, ищущих в этом приложении подобный контент, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Социальная сеть просит также отправлять ей «жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok».

«Из подобных видеороликов 94,4% были удалены до того, как на них были отправлены жалобы, и 91,9% были удалены в течение 24 часов после публикации», — цитирует TikTok агенство ТАСС.

Сама по себе быстрота реакции как властей, так и компании делает им честь. И даже нет сомнений, что инициаторов данной интернет-пакости сумеют установить и задержать. Есть сомнения только в том, что предпринимаемые меры будут способны кардинально решить проблему появления подобного вредоносного сетевого контента, как это уже бывало и прежде.

Закон добр, но он закон

В связи с появлением очередных противозаконных и неприемлемых призывов к подросткам в интернете «Эксперт-онлайн» обсудил происходящее с кандидатом психологических наук, в прошлом — заведующим кафедрой психологии Санкт-Петербургского института ФСБ Юрием Селиковым. «Как мы помним, так называемые «группы смерти», в которых детей и подростков склоняют к суициду, стали широко обсуждаться в российском информационном поле в 2016 году, — сказал Селиков. — Связано это было с появлением в пространстве интернета некоего «Синего кита», игры, подразумевающей выполнение различных заданий её участниками. Задания давались неким куратором, и носили характер принуждения к совершению вредоносных действий в отношении себя. Конечным итогом выполнения данных заданий было требования к «играющему» свести счёты с жизнью».

Юрий Селиков напомнил, что после череды самоубийств (в материалах уголовного дела, заведённого по Ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), идёт речь о 15 жертвах) куратор данной «группы смерти», Филипп Будейкин, был задержан и осуждён. Но проблемы это, по мнению психолога, не сняло. Напротив, данные сообщества стали множиться, вовлекая в смертельные игры всё большее и большее число подростков.

«В феврале прошлого года по указанной проблеме высказался президент страны, выступая на коллегии МВД. Но даже после прямых указаний главы государства и предпринятых мер (в частности, законом были внесены в УК РФ статьи 110.1 и 110.2, расширяющие действия статьи 110 УК РФ, и вводящие меру наказания за склонение подростков к суициду до 6 лет тюремного заключения) "группы смерти" и поныне продолжают, как мы видим, существовать. Они укрупняют свой "ареал обитания", распространяя свою информацию на всё новых ресурсах, включая и крупные соцсети, и популярные мессенджеры. Так что нынешняя история с роликами в Tik-Tok, к глубочайшему сожалению, очевидно не последняя», - полагает Селиков.

Среди причин, которые мешают определённому решению проблемы именно административным путём он назвал, например, наличие в принятом законе «о группах смерти» оговорок, позволяющих виновным уйти от ответственности. «В частности в законе говорится, что если лицо, совершившее указанные преступные деяния, добровольно прекращает свою деятельность, а также активно сотрудничает со следствием в плане раскрытия данных преступлений, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности. То есть, злоумышленнику достаточно удалить свой вредоносный аккаунт и изобразить раскаяние — и он останется вне мест заключения», — сказал Селиков.

Следует отметить, что полностью встать на точку зрения эксперта в данном вопросе нельзя. Такие нормы вводятся, и это надо учитывать, не из абстрактного гуманизма, а постольку, поскольку иначе добраться до упомянутых злоумышленников и связанных с ними лиц будет существенно труднее. На объективную сложность расследования таких преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве, обращает внимание и сам психолог.

«Следствию часто бывает крайне сложно установить прямую связь между действиями преступника, "куратора", и самоубийством жертвы. "Куратор", как правило, требует от "играющих" удалять всю переписку с ним, что зачастую лишает следствие прямых доказательств, сужая обвинительную базу. К примеру, упомянутого куратора "Синего кита" Будейкина признали виновным лишь по двум эпизодам из 15 и назначили мерой наказания 3 года и 4 месяца колонии-поселения. К настоящему моменту Будейкин уже два года как на свободе», рассказал — Юрий Селиков.

Глеб Жеглов придёт на помощь

Есть ли иные способы противодействия указанному явлению? Свой взгляд на проблему высказала «Эксперт-онлайн» практикующий детский психолог Надежда Волкова.

«В данном случае целесообразнее, на мой взгляд, идти не от преступника, а с обратной стороны, от его потенциальных жертв, подростков, — сказала Надежда Волкова. — Ведь зачастую подростки, решающиеся на суицид, испытывают коммуникационные проблемы, как со сверстниками, так и с родителями. И главная задача родителей — найти пути этой коммуникации с собственными детьми. Здесь первое и главное — выслушать ребёнка, постараться узнать, что на самом деле занимает его мысли. Причём, делать это надо не формально, для «галочки», а вникнуть в чаяния и настроения подростка по-настоящему. Ребёнок должен почувствовать, что его проблемы реально интересуют родителей. Здесь уместно вспомнить знаменитые «правила Глеба Жеглова», которые как нельзя лучше подходят в этой ситуации. Помните? «Будь к человеку внимательным и старайся подвигнуть к разговору о нём самом. Найди тему, которая ему интересна. Проявляй к человеку искренний интерес, вникни в него, узнай, чем он живёт». Если ребёнок почувствует, что его внутренний мир действительно интересует родителей, он перестанет эмоционально закрываться, и обязательно начнёт делиться своими переживаниями, проблемами, а возможно, и страхами».

«Причём, на этом этапе важно не совершить типичной ошибки, которую допускают многие родители, — продолжила Надежда Волкова. — Очень часто, подвигнув своего ребёнка озвучить волнующую его проблему, родители тут же предлагают свой способ её решения. И таким образом невольно лишают подростка возможности самостоятельно разобраться в происходящем. Фраза «тебе надо сделать так-то и так-то» заставляет ребёнка почувствовать собственную несостоятельность в решении его же личных проблем, не позволяет самостоятельно найти нужные для него ответы. Надо запомнить: советы родителей нужны только в том случае, если ребёнок сам попросит их озвучить. Главная же задача, повторим, заставить подростка выговориться, проговорить искреннему слушателю то, что его беспокоит. В этом случае наступит эмоциональная разрядка, проблема перестанет казаться неразрешимой, возникнут пути её преодоления. Но если ребёнок всё-таки спрашивает у родителей совета — здесь, как раз, надо обязательно его дать, не отделываясь фразой «мы всё поняли, но это твоя проблема, сам её и решай».

Обратимся к «звёздам»

Ещё один способ эффективно повлиять на негативное воздействие злонамеренных призывов из соцсетей — их антиреклама. Речь идёт о популярных блогерах, пользующихся авторитетом у подрастающего поколения, имеющих миллионную сетевую аудиторию, и могущих воздействовать на неё. Свой взгляд на подобную возможность высказал «Эксперту-онлайн» преподаватель МГУ, руководитель ряда IT-проектов Никита Муромцев.

«В настоящий момент профильные контролирующие госорганы не пользуются помощью популярных блогеров для возможного позитивного воздействия на молодёжную и подростковую интернет-аудиторию, или делают это в крайне недостаточных объёмах. Меж тем, надо понимать, что мнение "звезды" Рунета, блогера-миллионника, зачастую важнее для подростка нежели такое же мнение и родителей, и учителей, и сверстников. Обращение подобного блогера к своим подписчикам с осуждением призывов к суициду (а ещё лучше — с высмеиванием подобных призывов) может сыграть весьма и весьма благотворную роль», — считает Муромцев.

На месте чиновников из того же Роспотребнадзора, СК и прочих подобных ведомств сам он постарался бы задействовать упомянутый ресурс, убедив "звёзд" Tik-Tok, You-Tube и прочих популярных соцсетей посодействовать нивелированию негативного интернет-контента, в том числе — и пресловутых «групп смерти». «Возможной мотивацией для упомянутых блогеров может послужить дополнительная реклама на административном уровне и их пабликов, и их самих, что для любого представителя подобного сообщества крайне небезынтересно», — отметил наш эксперт.