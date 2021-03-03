Курс доллара: рубль отреагировал на новые санкции

Рубль отреагировал на новости о новых антироссийских санкциях со стороны США и Евросоюза. Стартовав утром во вторник в минусе к основным резервным мировым валютам, во второй половине дня он перешёл к уверенному росту.

Так, к закрытию основной сессии на Московской бирже курс доллара составлял 73,86 руб., что на 30,5 коп. меньше чем было сутками ранее. Евро за 24 часа также солидно просел – единая валюта ЕС по данным на 19:00 мск торговалась по 89,09 руб. (-22,25 коп.). При этом в моменте евро стоил 88,62 руб. Таким образом, вчера «европеец» рухнул ниже 89,00 впервые с 18 декабря 2020 года, а доллар вновь ушёл за отметку в 74,00.

Напомним, 2 марта стало известно, что Вашингтон вводит санкции против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об это говорится на официальном сайте Белого дома.

В частности, ограничительные меры будут включать в себя экспортные и визовые ограничения. Уже известно, что в санкционный список включены 14 организаций из РФ, ФРГ и Швейцарии с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». 13 из них – это коммерческие компании, в том числе 9 в РФ, 3 в – ФРГ и 1 – в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в РФ.

При этом, по данным агентства Bloomberg, Белый дом также введёт санкции против 10 российских чиновников. В свою очередь CNN отмечает, что «дело Навального» – это лишь часть указов, которые распространил Вашингтон по поводу расширения санкционных мер в отношении России.

Ещё часть будет введена по указу №13661 2014 года, который начал действовать после присоединения Крыма к РФ, по указу №13382 2005 года, регулирующего борьбу с распространением оружия массового уничтожения, и по закону 1991 года (о контроле над химическим и биологическим оружием).

Вчера ЕС тоже ввёл санкции в отношении ряда российских «высокопоставленных должностных лиц» из-за ситуации вокруг Навального. Правовой акт был опубликован в Официальном журнале Евросоюза. Так, в санкционный список ЕС вошли глава СК РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Любопытно, что новости о санкциях позитивно сказались на курсе рубля, который во второй половине вчерашнего дня перешёл к активному укреплению по той причине, что основные опасения отечественного рынка были связаны исключительно с экономическими, а не персональными санкциями.

В частности, многие опасались введения запрета на покупку ОФЗ иностранцами. Здесь юрисдикция США, как известно, имеет экстерриториальное действие. Также глобальные игроки всерьёз обсуждали отключение РФ от системы SWIFT. В итоге ничего из этого, как оказалось, даже не обсуждается.

По мнению Юрия Кравченко из ИК «Велес Капитал», санкционная тема в ближайшие сессии будет оказывать лишь умеренное давление на курсовую динамику.

«В российский рынок в целом уже заложена премия за геополитические риски. Кроме того, новые ограничительные меры со стороны ЕС и США носят исключительно персональный характер, не затрагивая отечественную экономику. А для рубля это совсем не критично», – заявил эксперт, воздержавшись от прогноза по курсу национальной валюты.

Солидарны с Кравченко в Альфа-банке. В частности, стратег этой кредитной организации подчеркнул, что рубль может столкнуться лишь с небольшими проблемами, связанными с санкциями против России за предполагаемое отравление и заключение в тюрьму Алексея Навального.

«Но, так как новые ограничительные меры нацелены лишь на государственных чиновников, они не будут иметь никаких последствий для курса рубля, кроме временного ухудшения настроений», – предположил он.

Как напомнил Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» рубль на регулярной основе противостоит испытаниям санкционных угроз. В феврале, это негативно сказалось на его курсе. Так, пара доллар-рубль поднималась в последнем зимнем месяце выше 76,00, а пара евро-рубль добиралась до 92,00.

При этом эксперт, отметили, что участники валютного рынка уже стали привыкать к постоянным угрозам со стороны Запада, а также ограничениям, которые вводятся против нашей страны. Поэтому ослабление рубля носит скоротечный характер.

«Несмотря на это, некий геополитический дисконт всё равно присутствует в курсовой динамике. По нашим оценкам, он составляет около 5% от нынешних уровней», – сказал Зельцер.

Он также считает, что фактором силы рубля выступает обстановка на рынке «чёрного золота». Однако и здесь, как подчеркнул он, можно наблюдать недостаточную реакцию национальной валюты на рекордное ралли нефтяных котировок.

«Можно предположить, что вскоре рубль сможет нивелировать и этот дисконт. В качестве обоснованного курса на ближайшие 10-14 дней мы видим пару доллар-рубль в районе 72,50», – прогнозирует эксперт.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 74,00-75,00, а в паре с евро в диапазоне 89,00-90,50.