МКБ признали лучшим среди организаторов размещений

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в тройку лидеров рэнкинга организаторов размещений российских облигаций. Таковы итоги опубликованного Cbonds рейтинга по итогам двух месяцев 2021 года.

МКБ занял первое место в рэнкинге организаторов реального сектора, а также вошел в лидеры следующих категорий: организаторы рыночных выпусков (3 место), организаторов без учета собственных выпусков (2 место), рэнкинг организаторов без секьюритизации, структурных, субордированных и бессрочных облигаций (5 место).

Доля МКБ на рынке капитала составляет более 10%. С начала 2021 года МКБ закрыл 8 сделок общей номинальной стоимостью более чем на 100 млрд рублей, в числе которых: ФК «Открытие», Европлан, РЖД, Selectel и другие.

По итогам 2020 года МКБ организовал более 75 размещений облигаций общей номинальной стоимостью более 1 трлн рублей.