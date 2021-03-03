Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем от «Госуслуг»

Мошенники разработали новую преступную схему по получению данных о банковских картах россиян под видом сбора информации необходимой для получения социальных выплат на портале «Госуслуги», передает агентство «РИА Новости».

Так, потенциальная жертва получает электронное письмо, по виду идентичное с теми, которые рассылаются с «Госуслуг», и содержащее типичные элементы - логотипы, шрифт и гиперссылки. В письме гражданину предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета и номер банковской карты. При этом отправлено оно с адреса info@mybusinessplan.ru, обращают внимание специалисты.

В документе человека информируют, что ему начислены социальные выплаты. Для их оформления гражданину предлагается перейти в личный кабинет портала и обратиться к ведущему юристу Л.В. Гончаровой. Далее от жертвы требуют указать в открывшемся новом окне номер банковской карты и СНИЛС, по информации от мошенников, данные необходимы для идентификации в личном кабинете.

Специалисты еще раз предупреждают о недопустимости сообщении сведений банковских карт при сомнительных и незнакомых операциях.

В частности эксперт Сколково - РЭШ Егор Кривошея, предупреждает россиян, что рост числа таких рассылок будет только нарастать. В случае подозрения в мошенничестве в свой адрес специалист советуют обратиться в техподдержку сайта госуслуг, сменить пароль и написать заявление в полицию.

