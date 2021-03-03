Москва опровергла заявления Вашингтона о продаже оружия в РФ

Россия в ответ на объявление США по новым ограничительным мерам, которые предполагают приостановку поставок Москве оружия, заявила, что не покупает оружие у США, передает «Интерфакс». В частности, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, комментируя заявления Госдепа, подтвердили, что поставок оружия в Россию из США «нет и не планируется».

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», - прокомментировали заявление Вашингтона в пресс-службе ФСВТС России.

Специалисты ведомства рассказали, что США поставляли военную технику бывшему СССР во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза. За 10 дней до окончания Второй мировой войны, 21 августа 1945 года, 33-й президент США Гарри Трумэн объявил об завершении сотрудничества в этом направлении. Больше вооружение Москве от Вашингтона не поступало, уточнили сотрудники ФСВТС.

2 марта США и ЕС объявили о новых санкциях, которые вводятся против ряда должностных лиц и НИИ России. Также было заявлено, что Вашингтон останавливает продажу оружия в Россию и прекращает финансирование любых иностранных военных программ с участием РФ.

