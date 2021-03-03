Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал главное условие, которое поможет нашей стране избежать третьей волны коронавируса.

По его словам, для этого россияне должны продолжать строго соблюдать все ранее введённые эпидемиологические меры до формирования популяционного иммунитета к COVID-19, передаёт ТАСС.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать её, нужно реализовывать комплекс мероприятий, проводить вакцинопрофилактику, – пояснил Мурашко. – И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет к COVID-19, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, выполнение других мероприятий, которые регламентированы министерством здравоохранения и Роспотребнадзором».

Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы граждане понимали всю меру ответственности. Кроме того, Мурашко напомнил, что наиболее тяжело ковид переносят лица в возрасте 60+.

«Поэтому именно они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации от коронавируса», – резюмировал министр здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что России за сутки выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За всё время эпидемии в нашей стране было зарегистрировано 4,278 млн случаев COVID-19.

Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 452. В общей сложности инфекция унесла жизни 87 348 россиян. Успешно поправились за последние сутки 15 694 пациентов, в общей сложности перебороли заболевание 3,85 млн пациентов.

Всю прошлую неделю в России фиксировалось не более 11 тыс. новых заболевших коронавирусом, а во вторник значения снизились до 10,5 тыс. в сутки. При этом Москва продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом среди регионов РФ – в столице суточный прирост составил 1284 человека.