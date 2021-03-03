Страны ОПЕК+ готовятся увеличить добычу нефти

Страны-участницы ОПЕК+ намерены обсудить в ходе заседания 3–4 марта увеличение производства нефти с апреля, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник. Рост цен до уровня выше $65 за баррель поддержала морозная зима, далее Россия и страны ОПЕК, как ожидают аналитики, согласятся увеличить производство на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия, по ожиданиям экспертов, откажется от дополнительного сокращения добычи на 1 млн б/с, которого Эр-Рияд придерживался в феврале-марте текущего года.

Последнее решение о повышении добычи нефти принималось странами ОПЕК+ в декабре прошлого года, когда было достигнуто соглашение о совместном увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Россия в виде исключения получила квоту на добычу дополнительных 65 тыс. б/с.

После этого Саудовская Аравия приняла решение в одностороннем порядке сократить добычу в феврале-марте на 1 млн б/с. Королевство объяснило свои действия опасениями за спрос на нефть из-за второй волны пандемии. При этом Россия из-за сильных морозов не смогла воспользоваться правом на увеличение добычи, которая в феврале в РФ даже сократилась.

По прогнозам аналитиков к апрелю текущего года добыча стран ОПЕК+ должна вырасти на 2,2 млн б/с, что может стабилизировать рынок. Поэтому сейчас участники рынка ждут от альянса соглашение по увеличению предложения, и «вопрос остается только в том, насколько» будет увеличена добыча, отметила аналитик Vygon Consulting Дарья Козлова.

