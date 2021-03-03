Богатые страны заняли в прошлом году 18 триллионов долларов

Богатые страны рекордными темпами продавали во время коронавирусной пандемии гособлигации. В общей сложности развитые страны заняли в 2020 году на рынках облигаций рекордные 18 триллионов долларов. Однако благодаря центробанкам, которые в прошлом году тоже резко увеличили покупки гособлигаций, стоимость заимствований тоже оказалась рекордно низкой. Еще одной причиной, позволившей резко снизить стоимость заимствований, является удивительная беззаботность частных инвесторов относительно уровня государственных долгов.

Для сравнения: в 2020 году рост заимствований, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), оказался почти вдвое выше, чем во время финансового кризиса 11-летней давности. Кстати, в отличие от десятилетия, последовавшего за крахом Lehman Brothers в сентябре 2008 года, напоминает Wall Street Journal, в 2020 году процентные ставки по облигациям не росли и правительствам не пришлось выплачивать по ним многомиллиардные суммы.

Массивное заимствование в развитом мире во время пандемии отражает еще одну ее уникальную особенность – необходимость триллионных программ помощи экономикам и населению. С другой стороны, это также показатель менее требовательного, чем десять лет назад, отношения как властей, так и политиков и инвесторов к дефицитам бюджетов государств.

Как следует из доклада OECD по заимствованиям государств, 37 членов этой организации продали в 2020 году гособлигаций в общей сложности на 18 трлн долларов. Годом ранее объем заимствований был на треть (6,8 трлн долларов) ниже. Вместе с рекордным ростом объема заимствований тоже рванула только теперь вниз и стоимость заимствований. Почти 80% проданных в прошлом году облигаций имели процентную ставку ниже 1%. В 2019 году таких облигаций было значительно меньше, только 37% от общего количества. Мало того, доходность более 20% проданных в 2020 г. облигаций и вовсе была отрицательной. Это значит, что каждый пятый инвестор был готов заплатить властям деньги за то, что они позволяли ему купить гособлигации.

После финансового кризиса бал правили экономисты, призывавшие к строгой финансовой дисциплине и фискальной консолидации. После прихода пандемии сторонники жесткой экономии практически исчезли. Разговоры о сбалансированных бюджетах вышли из моды. Все споры касались одного вопроса: насколько большим должен быть дефицит госбюджета? Стандартной тактикой действий центробанков стали покупки облигаций в огромных количествах.

Большинство экономистов сейчас сходятся в том, что правительства ни в коем случае не должны торопиться с прекращением оказания помощи бизнесу. Они также соглашаются, что высокий госдолг это не так уж и страшно при условии возврата экономики к росту и что центробанки должны поддерживать стоимость заимствований на низком уровне.

Если темпы развития экономик будут выше темпов роста процентных ставок, выплачиваемых правительствами при продаже гособлигаций, что вполне вероятно при сохранении очень низких ставок, то госдолг будет снижаться по сравнению с промышленным производством и властям при этом не придется корректировать планы по расходам или налогам.

Центробанки помогли в прошлом году сделать так, чтобы стоимость заимствований не росла несмотря на всплеск продаж правительствами гособлигаций. По оценке OECD, главные центробанки скупили в 2020 г. облигаций на 4,5 трлн долларов. Причем, более половины этих облигаций были выпущены правительствами. Такой помощи, кстати, у большинства стран после глобального финансового кризиса не было.

Аналитики OECD считают, что скорее всего объем заимствований вырастет и в 2021 году, хотя и не так сильно, как в прошлом. Большая часть роста в текущем году придется на США с двухтриллионной программой помощи, предложенной Джо Байденом, что намного больше, чем у остальных членов OECD.

Объем помощи вызывал опасения у экономистов, что экономика США перегреется, что такая огромная помощь приведет к внезапному скачку инфляции после продолжительного периода, во время которого цены вели себя спокойно.

Рост инфляции обычно вынуждает инвесторов требовать более высокие процентные ставки по гособлигациям. Кстати, одной из главных обязанностей центробанков является как раз сдерживание инфляции.

Беспокойство инвесторов в отношении инфляции привело к росту в последние несколько недель ставок американских гособлигаций. Главе ФРС Джерому Пауэллу даже пришлось успокаивать законодателей и говорить им, что резкий рост инфляции в краткосрочной перспективе маловероятен.