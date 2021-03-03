Постковидный стационар откроют в Москве

Специальный терапевтический стационар для пациентов, которые в тяжёлой форме переболели коронавирусом, откроют в Москве.

Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, департамент здравоохранения российской столицы открывает постковидный стационар, передаёт РИА Новости.

«Это делается как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», – пояснил Горелов, добавив, что это будет классический терапевтический стационар.

Ранее сообщалось, что России за сутки выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

За всё время эпидемии в нашей стране было зарегистрировано 4,278 млн случаев COVID-19. Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 452. В общей сложности инфекция унесла жизни 87 348 россиян. Успешно поправились за последние сутки 15 694 пациентов, в общей сложности перебороли заболевание 3,85 млн пациентов.

Всю прошлую неделю в России фиксировалось не более 11 тыс. новых заболевших коронавирусом, а во вторник значения снизились до 10,5 тыс. в сутки. При этом Москва продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом среди регионов РФ – в столице суточный прирост составил 1284 человека.

