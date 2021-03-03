Президент и премьер Словакии поспорили из-за «Спутник V»

Премьер-министра Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России, сообщает «РИА Новости».

Матович заявил, что было принято решение о закупке вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан».

Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против решения премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» без ее предварительной регистрации в Евросоюзе и назвала препарат «гибридным оружием».

«Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», – цитирует ТАСС Чапутову.