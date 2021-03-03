Путин пообещал обеспечить безопасность правоохранителям и их семьям

Государство обеспечит безопасность сотрудникам правоохранительных органов и их семьям. Об этом входе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил Путин, передаёт РИА Новости.

«В настоящее время активно прорабатывается законопроект, который направлен на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе, в социальных сетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», – Путин.

Кроме того, Путин предупредил, что те, кто препятствует работе правоохранителей, будут наказываться по всей строгости закона.

«Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе органов внутренних дел, работе сотрудников правоохранительных органов исполнять свои обязанности», – резюмировал Путин.