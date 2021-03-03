Путин поручил подготовить закон о плавающих ставках по кредитам населению

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку, сообщает «РИА Новости».

«В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в поручении президента.

Поручение необходимо исполнить до 15 июля. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.