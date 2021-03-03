Россия пока не будет развивать «прививочный туризм»

«Прививочный туризм» в России появится не скоро, передает «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что «вакцинными туристами» являются иностранные граждане, которые въезжают в Россию только для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Данное понятие появилось в России несколько месяцев назад после появления первой вакцины от COVID, а также, когда стало понятно, что в обозримой перспективе вакцины от COVID-19 в мире на всех не хватит.

Впервые о планах организовать туры для иностранцев, которые хотят сделать прививку от коронавируса, объявил глава туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев. Он подтвердил, что компания получает соответствующие запросы от иностранных граждан, причем речь идет о группах свыше 100 человек.

«В основном интерес проявляют путешественники из азиатского региона и Южной Америки», - рассказал Тополкарев. Он уточнил, что пока говорить о воплощении этого проекта преждевременно и, главным образом, из-за проблематичности процедуры въезда. В настоящее время въехать в Россию могут только страны, с которыми открыто авиасообщение, - Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Греция и Сингапур.

Для граждан остальных стран даже, если они пересекают границу с Россией по уважительным причинам или согласно специальному постановлению правительства, не произойдет автоматического доступа к антиковидному препарату. В настоящее время, по словам представителя Минздрава, первоочередной задачей является вакцинация граждан РФ.

