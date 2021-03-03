Рубль стабилен в преддверии встречи ОПЕК+

Середина недели для нацвалюты началась на отметках в 73,81 рубля за доллар и 89,16 рубля за европейскую валюту, но к пяти часам дня по Москве ситуация несколько изменилась и за основные мировые валюты стали давать 73,98 рубля и 89,14 рубля за доллар и евро соответственно.

Индекс DXY тем временем с 91.02 пункта откатился к 90,81 пункта.

«Внешний фон все еще благоволит покупателям рисковых активов: американские фьючерсы поднимаются более полпроцента, на мировом валютном рынке доллар США продолжает ослабление к основным резервным валютам. Движимой силой локального оптимизма выступает ускорение процесса вакцинации в Штатах, а фискально-монетарный цикл Австралии и Великобритании продолжается. Котировки нефти бросает из стороны в сторону в преддверии собрания стран-экспортеров альянса ОПЕК+ 3–4 марта. Риски для сырьевых фьючерсов исходят от желания ряда производителей расширить выработку сырья, видя столь бурный рост котировок за последние месяцы. Увеличение предложения грозит краткосрочной коррекцией цен контрактов, что скажется и на финансовых инструментах товарных экономик»,- перечисляет значимые факторы на рынке эксперт БКС Михаил Зельцер,

В сложившихся условиях рубль будет двигаться на краткосрочном горизонте в коридоре 74,3-75,6 в паре с долларом и 89,1-90,7 в паре с евро.