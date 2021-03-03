С работающих пенсионеров стараются снять «второе наказание»

Выборы в Госдуму сами по себе являются достаточно масштабным событием, для того чтобы действующие и потенциальные народные избранники активизировали свою деятельность и задумались над настроениями, царящими у электората. Наиболее очевидной проблемой, которая беспокоит россиян, является пенсионная действительность. Правила игры в этой сфере меняются регулярно, причем самые масштабные перемены являются и самыми непопулярными.

Понятно, что в попытках пойти навстречу народу, а заодно — получить дополнительные гарантии выборов в Госдуму, заставляют депутатов различных партий изучать любые варианты, которые они могли бы предложить россиянам в отношении пенсий. Так, недавно сенатор от КПРФ Василий Иконников уже представил правительству законопроект о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Предлагалось понизить возраста выход на пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно.

Правительство, правда, инициативу отклонило, заявив, что «необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными». Важным фактором также стало то, что реализация этого документа потребовала бы дополнительных расходов из бюджета и бюджета Пенсионного фонда.

Еще одну инициативу предложили, между тем, в ЛДПР. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале заявил, что его партия предлагает снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента 3 балла. «Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости. Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — отметили авторы инициативы.

«В юриспуденции есть правило: не применять различные наказания несколько раз за одно и то же нарушение. Но существует категория людей, которых фактически «наказывают за преступление» дважды. И «преступление» их в том, что они — работающие пенсионеры. Для обычных работников за каждый год стажа к страховой пенсии прибавляется максимум 10 баллов для пересчёта суммы. А для сотрудников-пенсионеров такая «добавка» — не более 3 баллов. Есть у них и второе ограничение. Им с 2016 года не индексируется сумма пенсии на размер инфляции, как это делается для неработающих пенсионеров. Таким образом, двойная дискриминация у тех, кто, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться. Наличие пенсии у работника уменьшает начисление баллов, а наличие работы у пенсионера препятствует компенсации роста цен», — объясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

И это, безусловно, высокая несправедливость, считает аналитик. Тем более, что их зарплаты, если и имеются, крайне низки, и занятость связана прежде всего с тем, что на пенсию в большинстве случаев прожить нельзя. Соответственно, отношение к работающим пенсионерам по принципу «у них и так есть, на что жить» — совершенно неприемлемо.

Поэтому предлагается законодательно решить оба вопроса. В Совфеде выступают за возвращение инфляционной индексации. Госдума рассматривает снятие ограничений на баллы перерасчёта пенсий. Прибавка баллов нынешним «троечникам», которые фактически зарабатывают по стажу больше, составит порядка 5,6 млрд руб. на 5,4 млн чел., по расчётам авторов соответствующего законопроекта.Таким образом, в среднем к пенсии добавится чуть более 1 тыс.руб.

Много или мало для бюджета 5,6 млрд руб.? В 2021 году, по принятому закону, из бюджетов всех уровней в ПФР должно поступить по трансфертам 3,35 трлн руб. Это примерно 36,8% доходов ПФР. Есть и законодательные ориентировки на 2022 год. Трансферты составят 3,9 трлн руб., или 38,6%. В сравнении с этими суммами, указывает Марк Гойхман, балльная добавка составляет незначительную величину, вполне посильную для казны. Это гораздо меньше, чем нужно для индексации пенсий работающим пенсионерам, на что потребовалось бы 0,4-1 трлн руб.

Между тем, признает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский, оценка закона об ограничениях для работающих пенсионеров производится постоянно, а законопроекты, регулирующие его деятельность с точки зрения социальной справедливости, поступают на рассмотрение несколько раз в год. В данном случае, вопрос поднимается по расчету суммы начислений от взносов на пенсионера в его пользу, исходя из данных, обоснованных по финансовой и статистической составляющей.

Поскольку запрос касается реального исправления перекоса в конкретном законе, то вероятность введения этого законопроекта большая. Если законопроект и пояснительная записка поданы без нарушений, то результат должен быть положительным, говорит Сергей Звенигородский. Большая часть запросов по пенсионной тематике от партий страдают популизмом и неграмотным составлением в фактической части. В данном случае, разработчики решили исправлять конкретные перекосы и не включили лишнюю информацию.

Кроме того, в законопроекте прямо указывается, что эта норма направлена на исправление, а не исключение ограничения на выплаты индексации работающим пенсионерам. Суммы начислений на пенсионеров не будут превышать 10 млрд рублей и они сейчас определяются ПФР в виде доходной части бюджета, поэтому для исполнения потребуются изменения в регулировании и администрировании ПФР и федерального бюджета.

Уже сейчас аналитик отмечает, что направление по развитию дополнительных и инвестиционных частей пенсии пробуксовывает из-за многих причин, а имеющиеся финансовые инструменты позволяют создать достойную пенсию примерно 15% населения (на следующие 5-10 лет). Для остальных остается только вариант с усредненной пенсией по старости, которая становится аналогом пособия из-за ограничений на нижнюю и верхнюю часть коридора. Эти «ножницы» снижают нагрузку на выплаты, распределяя средства от граждан с высокими зарплатами в пользу граждан с низкими доходами. К сожалению, такой подход ведет и к снижению мотивации работать на рост будущей пенсии от государства.

В следующие несколько лет государство будет вынуждено публично сообщить гражданам, что оно предоставит базисный доход на заслуженном отдыхе, но о достойной пенсии до 2040-х большинству граждан можно забыть, полагает Сергей Звенигородский. Воспитание культуры инвестирования и откладывания части дохода на будущее также станет одним из приоритетов, как и общий рост благосостояния граждан. Пенсионные средства во всех развитых странах являются основным источником «длинных» денег и двигателем крупных проектов, кроме непосредственно государственного участия.

В ближайшие 2-3 года правительство проведет аудит пенсионной реформы и увеличения пенсионного возраста и будет вынуждено производить правки в законодательство, заключает эксперт. Если ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас, то дешевле для бюджета будет смягчить некоторые положения реформы.