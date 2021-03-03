США не будут устанавливать демократию силой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, сообщает «РИА Новости».

«Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, но в том, как мы будем это делать. Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало», – заявил Блинкен в телевизионным обращении к американцам по теме внешней политики.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, администрация Байдена будет делать это иначе – собственным примером и побуждению к реформам и к демократии.