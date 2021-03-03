Стоимость акций «Роснефти» обновила исторический максимум

Стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже 3 марта в очередной раз побила исторический максимум, достигнув в ходе торгов 536,45 руб за бумагу. При этом стоимость акций на закрытии торговой сессии составила 536 рублей за бумагу.

За день до этого Газпромбанк в своем ежемесячном отчете по рынку ценных бумаг признал акции компании самыми привлекательными на рынке. Как уточнили аналитики Газпромбанка, акции «Роснефти» вошли в список привлекательных после объявления компании о начале реализации проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края. Кроме того, ключевыми факторами для переоценки бумаг компании послужили историческая доходность «Роснефти» и детальное раскрытие ESG-повестки.

В отчете, представленном месяц назад, Газпромбанк повысил целевую цену по бумагам «Роснефти» на 18% — до 7,8 долларов за ГДР, подтвердив рекомендацию «покупать».

«Наша новая целевая цена Роснефти в 7,8 долларов /ГДР предполагает потенциал роста котировок примерно на 26%. Мы присваиваем бумагам компании рейтинг «лучше рынка», — отмечали аналитики банка.

Ранее проект «Восток Ойл», был признан одним из важных факторов роста капитализации «Роснефти». Аналитики оценивают проект в 86 млрд долларов.

Предыдущий рекорд по стоимости ценных бумаг «Роснефть» установила в ходе торговой сессии 25 февраля, когда стоимость одной бумаги превысила 533 рубля. Акции «Роснефти» с начала 2020 года являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке - за два месяца они выросли более чем на 20%. В результате компания стала лидером по капитализации в российском нефтегазовом секторе, опередив «Газпром» примерно на 150 млрд рублей.