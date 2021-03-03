Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

В Москве на 60-м году в результате продолжительной болезни ушёл из жизни известный российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом в своём микроблоге в Twitter написал его коллега Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», – подчеркнул он.

Эту же информацию подтвердил ещё один коллега Розанова журналист Василий Уткин. Позже новость о смерти спортивного комментатора опубликовал официальный сайт «Матч ТВ», где последние годы трудился Розанов.

«Сегодня от нас ушёл наш коллега Юрий Альбертович Розанов. Мы даже не будем пытаться передать словами те чувства, которые испытали и долго еще будем испытывать от сообщения, после которого мы знаем, что не встретим больше Юрия Альбертовича в коридорах телеканала», – говорится в сообщении «Матч ТВ».

Отмечается, что за четверть века своей телевизионной карьеры Розанов стал для всего спортивного телевидения России целой эпохой.

«Его талантом восхищались болельщики всех футбольных клубов, несмотря на то, что Юрий Альбертович никогда не скрывал своей любви к московским армейцам. В эфире он был беспристрастен, как и подобает большому профессионалу. Юрий Розанов глубоко понимал не только футбол, но и хоккей, и другие виды спорта. Понимал, мог подать нюансы и передать эмоции так, как не мог никто другой. Глубоко соболезнуем семье Юрия Альбертовича. Он всегда будет рядом с нами», – передаёт «Матч ТВ».

Напомним, в 2019 году у Розанова был диагностирован рак. Тележурналист заявлял, что он не намерен уходить с работы.

«Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет», – утверждал он.

Наша справка

Юрий Альбертович Розанов родился 12 июня 1961 года в Загорске (Московская область). Российский спортивный телекомментатор. В молодости был страстным фанатом ЦСКА. Совершил около сотни выездов на гостевые матчи этого футбольного клуба, последний – 11 июня 1991 года на стадион «Раздан» в Ереван на матч «Арарат» – ЦСКА.

Карьеру комментатора начинал на телеканале «НТВ-Плюс», работал на трансляциях крупнейших футбольных турниров, в том числе чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, комментировал соревнования по хоккею, в том числе молодежный чемпионат мира.

Розанов – лауреат телевизионной премии «ТЭФИ-2011» в номинации «спортивный комментатор, ведущий спортивной программы». В октябре 2020 года был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта».

В мае 2018 года открыл свою онлайн-школу спортивного комментирования. С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за тяжёлой болезни. С 18 ноября 2019 года, продолжая лечение, снова стал работать на хоккейных и футбольных трансляциях. Скончался 3 марта 2021 года.

