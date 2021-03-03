В России за сутки выявлено более 10 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, передает оперштаб. За все время эпидемии в России было зарегистрировано 4,278 млн случаев коронавируса. Число безвозвратных потерь за минувшие 24 часа составило 452 человека. В общей сложности инфекция унесла жизни 87 348 россиян. Успешно поправились за последние сутки 15 694 пациентов, в общей сложности перебороли заболевание 3,85 млн пациентов.

Всю прошлую неделю в России фиксировалось не более 11 тыс. новых заболевших коронавирусом, а во вторник значения снизились до более 10 тыс. в сутки, эпидемиологи заявляют о стабилизации и снижении эпидроцесса.

Москва продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом среди регионов РФ – в столице суточный прирост составил 1284 человека. На втором месте находится Санкт-Петербург (+962), на третьем - Московская область (+691). В пятерке - Нижегородская область (+388) и Воронежская область (+286).